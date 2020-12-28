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Под председательством Джейхуна Байрамова прошло заседание глав МИД ГУАМ

Под председательством Джейхуна Байрамова прошло заседание глав МИД ГУАМ Сегодня состоялось очередное 36-е заседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Внешняя политика
28 декабря 2020 г. 17:55
Под председательством Джейхуна Байрамова прошло заседание глав МИД ГУАМ

Сегодня состоялось очередное 36-е заседание Совета министров иностранных дел Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

В заседании под председательством министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова приняли участие министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелий Чокой и заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Об этом Report сообщили в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана.

На заседании обсудили оценку сотрудничества в рамках ГУАМ в течение 2020 года, предложения и рекомендации на будущие годы.

В ходе заседания генсек организации, а также страны-члены затронули вопрос освобождения оккупированных долгие годы территорий Азербайджана, в данной связи подчеркнули важность соблюдения норм и принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности государств.

По итогам заседания были приняты протокол текущего заседания и 4 решения (утверждение стран-координаторов для отраслевых рабочих групп; коммуникационная стратегия и правила подготовки заявлений и деклараций; утверждение бюджета на 2021 год; передача председательства Грузии).

В завершение заседания представительство в организации на будущий год перешло к Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun sədrliyi ilə GUAM XİN başçıları Şurasının iclası keçirilib

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