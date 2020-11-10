Почетный консул Украины: Моя деятельность будет направлена на большее развитие связей между нашими странами

Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане в Шамахы является логическим продолжением существующих договоренностей

9 ноября в городе Шамаха состоялось открытие первого почетного консульства Украины. Наряду с тем, что открытие консульства является показателем высокой динамики сотрудничества между двумя странами, оно создает почву для еще большего расширения торгово-экономических, культурно-гуманитарных и региональных связей между нашими государствами. Свое первое интервью назначенный в город Шамаха почетный консул Мехрали Гасымов дал региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ. Report представляет данное интервью.

- Мехрали муаллим, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем Вы руководствовались, возлагая на себя эту миссию?

- Более 10 прошедших лет моя жизнь тесно связана с Украиной. Я учился в Институте международных отношений Киевского университета им. Тараса Шевченко. Обучение в Украине дало мне возможность глубже окунуться в тематику перспектив развития сотрудничества между Украиной и Азербайджаном. Работая в украинском представительстве Азербайджанской государственной компании SOCAR, я получил на практике богатый профессиональный опыт в контексте эффективной реализации совместных проектов наших стран в энергетических, транспортных, инфраструктурных программах.

Я считаю, что мы имеем огромные перспективы активизации двустороннего сотрудничества также на региональном уровне в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, туристической и других сферах. Поэтому, вот уже несколько лет я с энтузиазмом ищу возможности наполнить прагматическим смыслом традиционные дружественные связи между нашими странами и народами, чтобы укрепить их реальными взаимовыгодными проектами. Мне приятно, что мое искреннее стремление позитивно восприняли и в Украине, и в Азербайджане.

- В чем заключаются обязанности почетного консула? Почему Шамаха?

- На почетных консулов возлагается широкий круг обязанностей, что предусмотрено как внутренними нормативными документами наших стран, так и соответствующими международными Конвенциями, а именно - защита прав и интересов украинских юридических и физических лиц за рубежом. На азербайджанской территории консульский округ возглавляемого мною учреждения охватывает Агдашский, Агсуинский, Гобустанский, Гейчайский, Исмаиллинский и Шамахинский районы.

Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане в Шамахы является логическим продолжением существующих договоренностей, которые формировались во время визита в Азербайджан Президента Украины Владимира Зеленского (16-17.12.2019), на заседаниях Совместных межправительственных украинско-азербайджанских комиссий по вопросам торгово-экономического сотрудничества (последняя из которых состоялась 29-31.01.2020 в городе Киев). В развитии регионального сотрудничества заложен существенный потенциал реального стратегического партнерства Украины и Азербайджана, которое закрепилось в новой Стратегии национальной безопасности Украины, принятой 14 сентября 2020 года.

К сожалению, распространение пандемии COVID-19 поставило на паузу развитие и закрепление связей между регионами и городами наших стран, однако могу с уверенностью подчеркнуть, что работа в этом направлении будет приоритетной. Исхожу из того, что регионы Азербайджана, находящиеся на территории консульского округа, в данное время не охвачены активным сотрудничеством с Украиной. В этой связи потенциальными партнерами мы видим схожие по своему промышленному, рекреационному, научно-образовательному потенциалу украинские регионы, какими могут быть Винницкая, Житомирская, Хмельницкая и другие области.

В этой связи, город Шамаха, как один из древнейших центров торговли на Великом шелковом пути, и город Киев, как столица древней Киевской Руси, на протяжении веков выстраивали мосты взаимовыгодного сотрудничества между нашими народами, которые нужно развивать и обогащать сегодня. Через городу Шамаха и сам район, в целом, проходят стратегически важные транспортно-экономические коммуникации, соединяющие Азербайджан с Грузией и дальше через Украину с другими странами-партнерами в Черноморском регионе и на Европейском континенте. Историческая миссия наших стран - быть связующим звеном благополучия на всем евразийском континенте.

- Что планируете осуществить в ближайшее время на этом посту?

Миссия почетного консула предоставляет дополнительные возможности, связанные с активизацией украинско-азербайджанского сотрудничества во всех сферах. Хотелось бы сконцентрироваться на тех из них, которые дадут максимальный эффект уже в ближайшее время.

Например, открытие аудиогидов на украинском языке в наших популярных музеях, туристических комплексах и маршрутах еще больше привлекло бы внимание украинских гостей к богатой культуре и традициям Азербайджана. Взаимодействие между учебными и образовательными учреждениями наших стран активизирует обмен студентами, педагогами, расширяет научный и исследовательский опыт.

Учитывая существенный промышленный потенциал Украины и ее производственную базу, значительные перспективы вижу в налаживании связей между украинскими и азербайджанскими производителями и потребителями ликвидной продукции. В этой связи, эффективное информационное сопровождение их потребностей через систему торговых домов и сеть специализированных складов/магазинов способно расширить объемы взаимной торговли, значительно сократить сроки торговых операций и доставку нужных товаров непосредственным потребителям в Украине и Азербайджане.

Украина традиционный потребитель азербайджанской нефтехимической продукции. Учитывая масштабные инфраструктурные проекты, осуществляемые в Украине, Азербайджан может быть их активным участником, поставляя необходимые товары нефтехимической продукции для строительства дорог, транспортно-логистических хабов на магистральных трансъевропейских направлениях, важнейшим звеном которых также есть Азербайджан. В этом году, например, компания «Баку Бизнес Групп», которую я возглавляю, уже осуществила несколько важных проектов по обеспечению карбамидами посевных работ в сельскохозяйственном секторе нашей страны, а также битума для реализации проектов строительства современной автодорожной инфраструктуры в Украине.

Ключевой акцент моей деятельности будет сфокусирован на повышение уровня деловой активности, создание дополнительных благоприятных условий для расширения торгово-экономических отношений между Украиной и Азербайджаном.

- Открытие первого почетного консульства Украины в Азербайджане является свидетельством высокой динамики сотрудничества между нашими странами. Как будет определяться вклад почетного консула Украины в Шамаха в эту динамику?

Показательным элементом активной работы почетного консула будут реализованные проекты.

Среди базовых показателей моего вклада во взаимовыгодное сотрудничество будет количество заключенных контрактов между субъектами хозяйственной деятельности наших стран, увеличение объемов экспорта украинской продукции на азербайджанский рынок, азербайджанских инвестиций в Украину, двусторонняя динамика отношений в различных сферах сотрудничества.

Для этого я намерен эффективно взаимодействовать с посольством Украины в Азербайджане с целью распространения информации о деловых предложениях украинских предприятий, инвестиционных проектах, выставках, бизнес-форумах, конференциях, которые проводятся в Украине и Азербайджане.

Почетное консульство будет аккумулировать и передавать информацию о проведении тендеров, государственных закупках на территории консульского округа, предложениях делового сотрудничества местных азербайджанских предприятий. Соответствующая информация будет прорабатываться в рамках Совета экспортеров и инвесторов при МИД Украины и распространяться среди ведущих деловых кругов двух стран.

- Спасибо за интервью.

- Спасибо.