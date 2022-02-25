Почетный консул: Мы уточняем число проживающих в Харькове азербайджанцев

Консульство Азербайджана в Харькове продолжает работать в штатном режиме для оказания помощи гражданам нашей страны.

Консульство Азербайджана в Харькове продолжает работать в штатном режиме для оказания помощи гражданам нашей страны.

Как сообщает Report, об этом сказал почетный консул Азербайджана в Харькове Афган Салманов.

По его словам, в настоящее время сотрудники консульства работают над тем, чтобы по различным каналам определить число соотечественников, находящихся в зоне консульского обслуживания.

По словам А.Салманова, консульство находится в постоянном контакте с посольством Азербайджана в Киеве и Министерством иностранных дел.

"Хотелось бы еще раз отметить, что в связи с особыми случаями наши граждане могут обращаться по телефону Почетного консульства в Харькове (+38057) 7000531 и по электронной почте [email protected]", - говорится в сообщении.

Военно-политическая ситуация в Украине обострилась с 24 февраля. Военные действия ведутся во многих регионах страны. Город Харьков находится неподалеку от места боевых действий.