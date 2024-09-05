Почетный депутат: Заявление МИД Франции о необходимости воздержаться от поездок в Азербайджан совершенно неприемлемо

16:04

Заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции относительно предупреждения о поездках в Азербайджан является несправедливым и абсолютно необоснованным.

Об этом сказал французскому бюро Report бывший член Национальной ассамблеи Франции, почетный депутат Жан-Люк Рейцер.

"Когда я услышал строгое предупреждение о поездках, объявленное Министерством Европы и иностранных дел Франции по Азербайджану, я сначала подумал, что это шутка. Такое необоснованное решение со стороны Франции невероятно и неприемлемо. Когда вокруг меня упоминают Азербайджан, я рекомендую посетить эту страну. Заявляю, что французские медиа пытаются неправильно представить Азербайджан. Предлагаю, чтобы французы сами поехали в Азербайджан, познакомились со страной и сами имели представление об этой стране. Ни одному гражданину Франции не грозит опасность в Азербайджане. Этот призыв французского МИД носит однозначно несправедливый и необоснованный характер”, - сказал он.

Отметим, что МИД Франции рекомендовал своим гражданам не путешествовать в Азербайджан. В связи с этим МИД Азербайджана выступил с резким осуждением данного решения Парижа.