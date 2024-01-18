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Почетный депутат Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената

Почетный депутат Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената Президент Ассоциации друзей Азербайджана, почетный член парламента Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената №157.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 04:17
Почетный депутат Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената

Президент Ассоциации друзей Азербайджана, почетный член парламента Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената №157.

Как передает местное бюро Report, в распространенном заявлении Ассоциации друзей Азербайджана Дж.Ламбер отметил, что резолюция написана в духе мести.

"Сегодня необходимо прилагать усилия для обеспечения мира посредством диалога. Вместо этого принятый Сенатом текст похож на призыв к мести. К сожалению, когда речь идет о международном праве и интересах нашей страны в этом регионе, Сенат не хочет играть никакой положительной роли", - сказал он.

По его словам, подобные резолюции препятствуют миру во всем мире и открывают путь сепаратизму: "Эта резолюция наносит большой удар по диалогу между Азербайджаном и Арменией, а также по восстановлению французско-азербайджанских дружественных отношений", - отметил Жером Ламбер.

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Версия на азербайджанском языке Fransanın fəxri deputatı: “Senatın qətnaməsi Azərbaycandan qisas almaq çağırışına bənzəyir”

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