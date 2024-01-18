Почетный депутат Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената

Президент Ассоциации друзей Азербайджана, почетный член парламента Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената №157.

Президент Ассоциации друзей Азербайджана, почетный член парламента Франции Жером Ламбер осудил резолюцию Сената №157.

Как передает местное бюро Report, в распространенном заявлении Ассоциации друзей Азербайджана Дж.Ламбер отметил, что резолюция написана в духе мести.

"Сегодня необходимо прилагать усилия для обеспечения мира посредством диалога. Вместо этого принятый Сенатом текст похож на призыв к мести. К сожалению, когда речь идет о международном праве и интересах нашей страны в этом регионе, Сенат не хочет играть никакой положительной роли", - сказал он.

По его словам, подобные резолюции препятствуют миру во всем мире и открывают путь сепаратизму: "Эта резолюция наносит большой удар по диалогу между Азербайджаном и Арменией, а также по восстановлению французско-азербайджанских дружественных отношений", - отметил Жером Ламбер.