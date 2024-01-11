Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван

Происходящее во французском городе Эвиан-ле-бен - абсурдно и является действиями совершенно далеких от объективности проармянских сил.

Происходящее во французском городе Эвиан-ле-бен - абсурдно и является действиями совершенно далеких от объективности проармянских сил.

Об этом французскому бюро Report заявил почетный сенатор этой страны Ален Вассель (Alain Vasselle), комментируя ущерб, нанесенный "Азербайджанскому парку" в результате действий проармянских сил в Эвиане, и инициативы по переименованию парка мэрией города.

По его словам, есть разные способы выразить недовольство событиями: "Однако писатели и поэты - это наша история. Работы наших гениев, таких как Дюма и поэтесса Хуршидбану Натаван, являются частью нашего культурного наследия и принадлежат нашей культуре. То, что происходит в Эвиане, абсурдно и является результатом действий проармянских сил, совершенно далеких от объективности".

Почетный сенатор также добавил, что для Азербайджана должны были быть созданы условия для мирного восстановления своей территориальной целостности и суверенитета:

"По дипломатическим каналам Армения и Азербайджан должны были договориться за столом переговоров".

Президент Ассоциации друзей Азербайджана во Франции, бывший член Национальной ассамблеи Франции Жером Ламбер (Jerome Lambert) также заявил Report, что действия мэрии Эвиана совершенно неуместны и являются результатом деятельности очень влиятельной армянской диаспоры.

"С тех пор как Азербайджан восстановил свой суверенитет над территориями, оккупированными Арменией на протяжении 30 лет, против официального Баку ополчились оппозиционные силы, особенно во Франции. Этими силами пользуется недовольная ситуацией армянская диаспора во Франции. Эта оппозиция даже прибегает к истерическому поведению. Они пытаются навредить всем символам и местам, связанным с Азербайджаном. Ряд представителей армянской диаспоры во Франции предпринимают попытки к подстрекательству французских политиков в отношении Азербайджана", - сказал он.

"Азербайджан восстановил свои права. Во Франции проармянские силы, действующие против Азербайджана, препятствуют установлению мира между Баку и Ереваном. Действия мэрии Эвиана совершенно неуместны и являются результатом деятельности очень влиятельной армянской диаспоры", считает Ламбер.

Почетный член Национальной ассамблеи Франции и Парламентской ассамблеи НАТО Жан-Люк Рейтцер (Jean-Luc Reitzer) сообщил французскому бюро Report, что очень опечален новостью о вандализме по отношению к памятнику азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван в Эвиане:

"Я с грустью узнал о произошедшем в Эвиане. Между Азербайджаном и Францией всегда были прекрасные отношения, как в экономической, так и в культурной и других сферах. Но, к сожалению, сегодня во Франции многие не знакомые с Азербайджаном, с его историей, ни разу не побывав в этой стране, занимают антиазербайджанскую позицию".

"Во время Второй Карабахской войны Азербайджану удалось восстановить свою территориальную целостность. Те, кто говорят об армянских беженцах, забыли, что сотни тысяч азербайджанцев после первой Карабахской войны были вынуждены покинуть свои дома в Карабахе и были изгнаны из родного края. Я был в лагерях для вынужденных переселенцев в Баку. И очень огорчен несправедливым отношением моей страны, проявляемым сегодня к Азербайджану и азербайджанскому народу", - сказал Рейтцер.