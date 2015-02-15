Почетному президенту Российского олимпийского комитета вручен орден "Достлуг"

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении почетного президента Российского олимпийского комитета Виталия Смирнова орденом "Достлуг" ("Дружба").

Виталий Георгиевич Смирнов был удостоен этой награды за вклад в развитие олимпийского движения и за заслуги в деле расширения связей в области спорта между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как передает Report со ссылкой на АзерТадж, орден Виталию Смирнову вручил в Москве министр молодежи и спорта АР Азад Рагимов.