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    Почетному президенту Российского олимпийского комитета вручен орден "Достлуг"

    Награду Смирнову вручил в Москве министр молодежи и спорта АР Азад Рагимов

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение о награждении почетного президента Российского олимпийского комитета Виталия Смирнова орденом "Достлуг" ("Дружба").

    Виталий Георгиевич Смирнов был удостоен этой награды за вклад в развитие олимпийского движения и за заслуги в деле расширения связей в области спорта между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

    Как передает Report со ссылкой на АзерТадж, орден Виталию Смирнову вручил в Москве министр молодежи и спорта АР Азад Рагимов.

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