Почетное консульство Украины в Шамахы присоединилось к международному экопроекту

Почетное консульство Украины в Шамахы и актив украинской общины в Азербайджане присоединились к международному экологическому проекту "Озеленение планеты" (Greening of the Planet).
Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане.
В рамках этой акции в Украине и в разных уголках земного шара планируется высадить 1 миллион деревьев. Символическое миллионное дерево планируется высадить в Киеве.
С этой целью украинские дипломаты, Почетный консул Украины в Азербайджане Мехрали Гасымов, а также активные члены украинской общины отправились в город Шемахы. Благодаря слаженной работе было высажено 15 деревьев вида сосна эльдарская.
После участия в экологической акции для активных членов украинской общины была организована поездка в одно из самых интересных мест Азербайджана - Шамаха Сафари-парк.
Как отмечает посольство, участие в акции стало не только символом заботы об экологии, но и показателем крепкого взаимоуважения и настоящего братства между украинским и азербайджанским народами.