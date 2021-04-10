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Почетное консульство Украины в Шамахы присоединилось к международному экопроекту

Почетное консульство Украины в Шамахы присоединилось к международному экопроекту В рамках этой акции в Украине и в разных уголках земного шара планируется высадить 1 миллион деревьев
Внешняя политика
10 апреля 2021 г. 10:55
Почетное консульство Украины в Шамахы присоединилось к международному экопроекту

Почетное консульство Украины в Шамахы и актив украинской общины в Азербайджане присоединились к международному экологическому проекту "Озеленение планеты" (Greening of the Planet).

Как передает Report, об этом сообщает посольство Украины в Азербайджане.

В рамках этой акции в Украине и в разных уголках земного шара планируется высадить 1 миллион деревьев. Символическое миллионное дерево планируется высадить в Киеве.

С этой целью украинские дипломаты, Почетный консул Украины в Азербайджане Мехрали Гасымов, а также активные члены украинской общины отправились в город Шемахы. Благодаря слаженной работе было высажено 15 деревьев вида сосна эльдарская.

После участия в экологической акции для активных членов украинской общины была организована поездка в одно из самых интересных мест Азербайджана - Шамаха Сафари-парк.

Как отмечает посольство, участие в акции стало не только символом заботы об экологии, но и показателем крепкого взаимоуважения и настоящего братства между украинским и азербайджанским народами.

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