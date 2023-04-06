Почему ЮНЕСКО не направляет миссию в Карабах : "нет условий" или двойные стандарты?

В очередной раз Азербайджан вынужден задаваться вопросом, почему международные организации обходят свои принципы стороной, когда дело касается нас, и не является ли это явным проявлением двойных стандартов.

В очередной раз Азербайджан вынужден задаться вопросом, почему международные организации не придерживаются заявленных принципов, когда дело касается нашей страны, и надо ли это расценивать, как явное проявление двойных стандартов.

Как передает Report, пару дней назад генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле побывала с двухдневным визитом в Украине. Она посетила украинские культурные объекты, в том числе те, которые были разрушены и повреждены в результате войны.

Учитывая критическую ситуацию в Украине, безусловно этот визит крайне важен, его необходимость не вызывает ни малейшего сомнения. Но почему ни разу не только глава ЮНЕСКО, но даже рядовые сотрудники организации не побывали на оккупированных, а теперь уже на освобожденных территориях, несмотря на неоднократные обращения Азербайджана?

Необходимость в такой миссии и фиксировании фактов практически полного уничтожения всех культурных, исторических и религиозных памятников за 30 лет оккупации может подтвердить любой побывавший здесь представитель иностранной дипмиссии или западный журналист.

По словам пакистанского аналитика по международным отношениям Халида Таймур Акрама, подобное отношение со стороны ЮНЕСКО является прямым доказательством двойных стандартов.

"Азербайджан уже много раз предоставлял все доказательства зверств, совершенных Арменией во время 30-летней оккупации ее земель. В частности, все разрушения культурных, религиозных и исторических памятников Карабаха были зафиксированы, задокументированы и представлены общественности. Представители организации [ЮНЕСКО], самой целью существования которой является сохранение исторического и культурного наследия, должны были быть первыми в списке побывавших на освобожденных землях Азербайджана. Что это, как не прямая демонстрация двойных стандартов?" - заявил он.

Отвечая на запрос Report по данному вопросу, в ЮНЕСКО отметили, что надеются в скором времени направить подобную миссию в регион.

"ЮНЕСКО продолжает работать со всеми соответствующими сторонами по вопросу отправки независимой технической миссии организации в рамках Конвенции 1954 года. Мы надеемся, что это станет возможным в ближайшее время, но на данный момент необходимых условий для этого нет", - говорится в ответе ЮНЕСКО.

Хоть подобное заявление и дает небольшую надежду, что подобная миссия в будущем состоится и хоть частично будет восстановлена справедливость, остается открытым вопрос: Как в стране, где сейчас идут активные боевые действия есть условия для визита и ознакомления, даже чисто визуального, с состоянием разрушенных и уничтоженных памятников, а на освобожденных территориях Азербайджана, где война закончилась больше двух лет назад - необходимых условий нет? Или ЮНЕСКО знает что-то, о чем не знают в Азербайджане?