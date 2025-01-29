Почему карты минных полей, предоставленные Арменией Азербайджану, неточны? - ИНТЕРВЬЮ с представителем ООН

Армения передала Азербайджану 972 карты заминированных территорий, ранее находившихся под оккупацией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Армения передала Азербайджану 972 карты заминированных территорий, ранее находившихся под оккупацией. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Однако, по данным специалистов Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), карты оказались неточными, ненадежными и неполными. Например, точность карт, переданных Арменией в 2021 году для Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, составила всего 25 %.

Почему карты неполные? Армения сознательно отказывается предоставлять точные данные или есть другие причины?

На эти вопросы в интервью американскому бюро Report ответил представитель Службы ООН по разминированию (UNMAS) Ли Вудйер (Lee Woodyear).

По словам Вудйера, после окончания войны UNMAS активно участвовала в переговорах о передаче минных карт Азербайджану, провела оценку заминированных территорий и рекомендовала Программе развития ООН (ПРООН) поддержать усилия Азербайджана по разминированию. Также организация наладила контакт с Арменией для получения карт.

"К сожалению, у меня нет подробной информации о деталях этих переговоров. Помню, что в рамках мирного процесса обсуждалась передача карт, после чего UNMAS завершила свою миссию в регионе, а работу продолжила ПРООН. Я слышал о проблемах, связанных с неточностью карт, но не обладаю конкретными данными", – отметил он.

Говоря о возможных причинах неточности, Вудйер подчеркнул, что подобные проблемы встречаются в других странах:

"Карты необходимы для эффективного разминирования. Военные составляют их, чтобы знать точное расположение мин после завершения боевых действий. Однако в условиях войны, под сильным стрессом, сложно ожидать высокой точности от тех, кто закладывает взрывные устройства", – пояснил представитель ООН.

Среди возможных причин он также отметил природные факторы, такие как дожди, наводнения и оползни, которые могут сместить мины с их изначального расположения. Кроме того, нельзя исключать человеческий фактор – проигравшая сторона могла намеренно изменить данные перед передачей.

"Опыт показывает, что человеческий фактор играет ключевую роль в точности карт. Мы всегда надеемся, что карты будут максимально точными, так как это минимизирует потери и ускоряет процесс разминирования. Современные мины оснащаются GPS-трекерами, что значительно упрощает определение их местоположения", – подытожил Вудйер.