Победа Азербайджана на выборах в UNWTO и подоплека неизбрания Армении

19:20 Азербайджан 5 июня одержал победу на выборах в Исполнительный совет ЮНВТО, важный руководящий орган организации, состоящий из 35 стран-членов, получив 26 голосов.

Азербайджан одержал победу на выборах в Исполнительный совет Всемирной туристской организации (UNWTO) - одного из ключевых руководящих органов организации, в который входят 35 стран-членов. По итогам голосования, состоявшегося 5 июня, Азербайджан получил 26 голосов.

Как сообщает Report, за 5 мест, отведенных Европейскому региону на период 2025-2029 годов, претендовали 9 стран.

По имеющейся информации, Европейский союз приложил особые усилия для избрания в Исполнительный совет своих стран-членов. В результате в состав Исполнительного совета были также избраны Греция, Словения, Хорватия и Франция (с 23 голосами).

Примечательно, что несмотря на регулярные попытки продвигать Армению в международных структурах, на этих выборах ЕС сосредоточил усилия на поддержке собственных государств-членов, не сделав Армению приоритетом.

Полагаясь на собственные силы, Армения получила лишь 11 голосов и заняла последнее место среди всех девяти кандидатов.