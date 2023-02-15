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По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью

По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью С целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева в братскую страну была направлена еще одна гуманитарная помощь.
Внешняя политика
15 февраля 2023 г. 18:46
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции Фонд Гейдара Алиева направил очередную гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает Report, сегодня на самолете, вылетевшем в зону землетрясения, отправлено в целом 40 тонн помощи, включая палатки и обогреватели.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня трагедии оказывает поддержку братской стране. По указанию первой леди Мехрибан Алиевой 9 и 11 февраля для лиц, пострадавших от землетрясения, были отправлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, тепловые радиаторы, полевые обогреватели, калориферы на дизельном топливе, а также принадлежности и оборудование для помощи в поисково-спасательных работах.

В то же время, напомним, что в Турцию уже отправлены теплая одежда и оборудование, принятые от граждан при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева.

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Версия на английском языке ФотоAnother humanitarian aid plane leaves for Türkiye on instructions of Mehriban Aliyeva
Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyevanın göstərişi ilə daha bir humanitar yardım təyyarəsi Türkiyəyə yola düşüb

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