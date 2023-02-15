По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью

С целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фондом Гейдара Алиева в братскую страну была направлена еще одна гуманитарная помощь.

По поручению Первой леди Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции Фонд Гейдара Алиева направил очередную гуманитарную помощь в братскую страну.

Как сообщает Report, сегодня на самолете, вылетевшем в зону землетрясения, отправлено в целом 40 тонн помощи, включая палатки и обогреватели.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня трагедии оказывает поддержку братской стране. По указанию первой леди Мехрибан Алиевой 9 и 11 февраля для лиц, пострадавших от землетрясения, были отправлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, тепловые радиаторы, полевые обогреватели, калориферы на дизельном топливе, а также принадлежности и оборудование для помощи в поисково-спасательных работах.

В то же время, напомним, что в Турцию уже отправлены теплая одежда и оборудование, принятые от граждан при поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева.