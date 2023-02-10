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По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию отбывает еще один самолет с гуманитарной помощью

По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию отбывает еще один самолет с гуманитарной помощью По указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в район землетрясения в Турции отбывает очередной самолет с гуманитарной помощью.
Внешняя политика
10 февраля 2023 г. 09:52
По указанию Мехрибан Алиевой в Турцию отбывает еще один самолет с гуманитарной помощью

По указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, в район землетрясения в Турции отбывает очередной самолет с гуманитарной помощью.

Как сообщает Report, гуманитарная помощь включает в себя необходимое оборудование, в том числе палатки с обогревателем, генераторы, радиаторы, мобильные обогреватели, дизельные калориферы, а также оборудование для поддержки поисково-спасательных работ.

Помощь, направленная при поддержке Фонда Гейдара Алиева, ОАО "Азерэнерджи" и ОАО "Азеришыг", будет доставлена в район землетрясения 10 февраля.

Напомним, что по указанию первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, 9 февраля в Турцию был отправлен первый самолет гуманитарной помощи от Фонда Гейдара Алиева. Сотрудники фонда, командированные в братскую страну, доставили пострадавшим от землетрясения различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду.

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Версия на английском языке Another humanitarian aid plane leaving for Turkiye
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə daha bir humanitar yardım təyyarəsi Türkiyəyə yola düşür

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