По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев

По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев

В Париже почтили память азербайджанских партизан, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Накануне Дня вооруженных сил Азербайджана под Триумфальной аркой была организована церемония в память об азербайджанских партизанах, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне", - говорится в публикации.

Гюльнар Махмудова