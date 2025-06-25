По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев

В Париже почтили память азербайджанских партизан, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне.
Как сообщает Report, об этом в соцсетях написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
"Накануне Дня вооруженных сил Азербайджана под Триумфальной аркой была организована церемония в память об азербайджанских партизанах, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне", - говорится в публикации.
Гюльнар Махмудова
À la veille de la Journée des Forces Armées d’
Hommage solennel à tous nos héros.
À la veille de la Journée des Forces Armées d’