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По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев

По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев
Внешняя политика
25 июня 2025 г. 14:03
По случаю Дня вооруженных сил в Париже почтили память азербайджанских героев

В Париже почтили память азербайджанских партизан, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне.

Как сообщает Report, об этом в соцсетях написала посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.

"Накануне Дня вооруженных сил Азербайджана под Триумфальной аркой была организована церемония в память об азербайджанских партизанах, сражавшихся за освобождение Франции во Второй мировой войне", - говорится в публикации.

Гюльнар Махмудова

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Версия на английском языке Azerbaijani heroes commemorated in Paris on Armed Forces Day
Версия на азербайджанском языке Parisdə Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan qəhrəmanlarının xatirəsi yad edilib

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