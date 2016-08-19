Посол Южной Кореи: Азербайджан создал одну из развитых систем электронного правительства

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ По сей день между Кореей и Азербайджаном было установлено тесное сотрудничество, но это сотрудничество надо расширять и в других сферах.

Как сообщает Report, об этом на Форуме сотрудничества в области государственного управления между Азербайджаном и Южной Кореей сказал посол этой страны в Азербайджане Ким Чан Гью.

По его словам, этот форум поспособствует еще большему развитию отношений двух стран. Он выразил удовлетворение развитием сферы оказания гражданам электронных услуг и заявил, что сделает все зависящее от него для развития двусторонних связей.

К.Ч.Гью отметил, что Корея сумела создать одну из передовых систем по оказанию услуг электронного правительства: "Так же Азербайджан, среди стран бывшего СССР, создал одну из развитых систем электронного правительства. Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан на самом высоком уровне предпринимает шаги для реализации этой системы на мировой арене".