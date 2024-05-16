По призыву Бакинской инициативной группы состоялась видеоконференция "Солидарность с канакским народом"

По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, орга

По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, организовали видеоконференцию "Солидарность с канакским народом".

Как сообщает Report, на мероприятии представители Новой Каледонии предоставили подробную информацию о зверствах, совершенных в последние дни французской полицией и жандармерией в столице Нумеа и прилегающих территориях.

Выступавшие решительно осудили зверства, совершенные против канакского народа. Участники встречи призвали международную общественность не закрывать глаза на несправедливую колониальную политику Франции, донести обеспокоенность ситуацией до государств-членов ООН через Совет Безопасности и не допускать грубых нарушений норм и принципов международного права со стороны Франции.

Бакинская инициативная группа, в свою очередь, призвала международную общественность объединиться вокруг идеи единства, свободы и независимости для народов регионов, страдающих от колониальной политики, сказать "Нет" французскому колониализму и "Да" - справедливой борьбе за независимость.

В рамках видеоконференции состоялся флешмоб, во время которого прозвучали призывы к независимости регионов, страдающих от колониальной политики Франции.

Следует отметить, что 16 мая Бакинская инициативная группа и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях - Канакской Новой Каледонии, Маохи Нуи (Французской Полинезии), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, - выступили с совместным заявлением.

В заявлении, в частности, выражается полная поддержка канакскому народу в его справедливой борьбе за независимость.