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По призыву Бакинской инициативной группы состоялась видеоконференция "Солидарность с канакским народом"

По призыву Бакинской инициативной группы состоялась видеоконференция "Солидарность с канакским народом" По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, орга
Внешняя политика
16 мая 2024 г. 19:32
По призыву Бакинской инициативной группы состоялась видеоконференция Солидарность с канакским народом

По призыву Бакинской инициативной группы представители политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях Канаки (Новая Каледония), Маохи Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, организовали видеоконференцию "Солидарность с канакским народом".

Как сообщает Report, на мероприятии представители Новой Каледонии предоставили подробную информацию о зверствах, совершенных в последние дни французской полицией и жандармерией в столице Нумеа и прилегающих территориях.

Выступавшие решительно осудили зверства, совершенные против канакского народа. Участники встречи призвали международную общественность не закрывать глаза на несправедливую колониальную политику Франции, донести обеспокоенность ситуацией до государств-членов ООН через Совет Безопасности и не допускать грубых нарушений норм и принципов международного права со стороны Франции.

Бакинская инициативная группа, в свою очередь, призвала международную общественность объединиться вокруг идеи единства, свободы и независимости для народов регионов, страдающих от колониальной политики, сказать "Нет" французскому колониализму и "Да" - справедливой борьбе за независимость.

В рамках видеоконференции состоялся флешмоб, во время которого прозвучали призывы к независимости регионов, страдающих от колониальной политики Франции.

Следует отметить, что 16 мая Бакинская инициативная группа и 14 политических движений, борющихся за независимость в последних французских колониях - Канакской Новой Каледонии, Маохи Нуи (Французской Полинезии), Французской Гвиане, Мартинике, Гваделупе и Корсике, - выступили с совместным заявлением.

В заявлении, в частности, выражается полная поддержка канакскому народу в его справедливой борьбе за независимость.

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Версия на английском языке ФотоFrance's last colonies arrange video conference on Baku Initiative Group's call
Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Təşəbbüs Qrupunun çağırışı ilə kanak xalqına qarşı törədilən vəhşiliklər kəskin qınanılıb

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