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По поручению президента Ильхама Алиева представители госорганов отправились в Казахстан для расследования крушения самолета AZAL

По поручению президента Ильхама Алиева представители госорганов отправились в Казахстан для расследования крушения самолета AZAL По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, ряд государственных чиновников отправились в Казахстан для расследования причин крушения самолета AZAL в Актау.
Внешняя политика
25 декабря 2024 г. 12:33
По поручению президента Ильхама Алиева представители госорганов отправились в Казахстан для расследования крушения самолета AZAL

По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, ряд государственных чиновников отправились в Казахстан для расследования причин крушения самолета AZAL в Актау.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта, министр по чрезвычайным ситуациям, заместитель генерального прокурора, заместитель министра здравоохранения, заместитель директора Государственного агентства гражданской авиации, вице-президент AZAL и представители других соответствующих государственных органов отправились в Актау для расследования на месте причин инцидента.

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Версия на английском языке Azerbaijan sends high-level delegation to investigate AZAL plane crash in Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyevin tapşırığı ilə dövlət rəsmiləri Aktaudakı təyyarə qəzasını araşdırmağa gedib

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