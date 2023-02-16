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По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью

По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, утром 16 февраля в Турцию вылетел еще один самолет с грузом гуманитарной помощи.
Внешняя политика
16 февраля 2023 г. 10:06
По поручению Мехрибан Алиевой в Турцию вылетел еще один самолет с гумпомощью

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, утром 16 февраля в Турцию вылетел еще один самолет с грузом гуманитарной помощи.

Как сообщает Report, на самолете, перевозящем 105 тонн гуманитарной помощи, в братскую страну будут доставлены обогреватели и палатки, в которых больше всего нуждаются пострадавшие от землетрясения люди в холодные зимние месяцы.

Отметим, что минувшим днем в регион самолетом с гуманитарной помощью также были доставлены палатки и обогреватели.

Напомним, что Фонд Гейдара Алиева с первого дня трагедии оказывает поддержку братской стране. По указанию первой леди Мехрибан Алиевой, с 9 февраля пострадавшим от землетрясения отправлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, радиаторы, мобильные обогреватели, калориферы на дизтопливе, а также принадлежности и оборудование для помощи в поисково-спасательных работах.

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