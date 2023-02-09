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По поручению Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направил гумпомощь в Турцию

По поручению Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направил гумпомощь в Турцию По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой специальный самолет с гуманитарной помощью фонда для пострадавших от землетрясения, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения в братской стра
Внешняя политика
9 февраля 2023 г. 01:53
По поручению Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направил гумпомощь в Турцию

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой специальный самолет с гуманитарной помощью фонда для пострадавших от землетрясения, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения в братской стране, уже вылетел в турецкий аэропорт Газиантеп.

Как передает Report со ссылкой на Фонд Гейдара Алиева, после того, как отправляемые в Турцию медицинские принадлежности и оборудование, а также теплая одежда и другие предметы первой необходимости были упакованы сотрудниками Фонда Гейдара Алиева, гуманитарный груз был доставлен в Международный аэропорт Гейдар Алиев и загружен в самолет.

В интервью журналистам в аэропорту представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов сказал, что сотрудники фонда, командированные в зону землетрясения, доставят гуманитарную помощь в районы стихийного бедствия Турции.

Фонд Гейдара Алиева направил людям, пострадавшим от землетрясения, 36 тонн гуманитарной помощи, в том числе лекарственные препараты, кислородные маски, системы фильтрации воды, перевязочные материалы, другие медицинские принадлежности и оборудование, теплую одежду, палатки.

В то же время Общественное объединение "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева запустило кампанию гуманитарной помощи в поддержку братской Турции, откликнувшись на призыв посольства Турции в Баку к гражданам Азербайджана оказать гуманитарную помощь регионам, оказавшимся в зоне стихийного бедствия. Кампания продлится до 14 февраля.

В ходе акции волонтеры объединения "Региональное развитие" будут принимать у граждан предметы первой необходимости для пострадавших от разрушительного землетрясения и после упаковки в ближайшее время доставят гуманитарный груз в братскую страну.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMehriban Əliyevanın göstərişi ilə Heydər Əliyev Fondu Türkiyəyə humanitar yardım göndərib

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