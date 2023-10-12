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По итогам заседания совета министров СНГ в Бишкеке принят ряд документов

По итогам заседания совета министров СНГ в Бишкеке принят ряд документов По итогам заседания совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке был принят ряд документов.
Внешняя политика
12 октября 2023 г. 13:53
По итогам заседания совета министров СНГ в Бишкеке принят ряд документов

По итогам заседания совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ) в Бишкеке был принят ряд документов.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве напомнили, что Азербайджан на заседании представил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

В ходе мероприятия было с удовлетворением отмечено наличие тесного сотрудничества между Азербайджаном и странами СНГ в различных сферах.

Выступивший на заседании Дж.Байрамов подчеркнул, что совместные мероприятия в рамках СНГ способствуют развитию сотрудничества между странами. Министр также рассказал о подготовках к проведению Игр стран СНГ во втором крупнейшем городе Азербайджана - Гяндже в 2025 году.

Джейхун Байрамов с удовлетворением отметил активизацию в последнее время контактов между Азербайджаном и странами Центральной Азии. По его словам, приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева в качестве почетного гостя на 5-ю консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Душанбе в сентябре этого года является одним из показателей уровня развития отношений.

По итогам мероприятия был принят ряд документов.

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