По итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии принята декларация и план действий

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии приняли декларацию и план действий на 2017-2019 годы по итогам трехсторонней встречи в Баку.
Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.
В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что с 2018 года проект TANAP начнет свою работу.
Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча позволила обсудить широкий спектр вопросов наиболее актуальных экономических, транспортных и ряда других проектов и вопросов, в том числе проект Шелкового пути.
Глава внешнеполитического ведомства Грузии Михеил Джанелидзе указал, что трехсторонняя встреча - уникальный региональный формат, который позволяет обсуждать актуальные вопросы.
По его словам, принятый сегодня план действий на ближайшие три года является важным документом для дальнейшего сотрудничества.
"И это важно - мы подтвердили в очередной раз нашу приверженность мирному урегулированию конфликтов, их разрешения на основе принципа территориальной целостности", - заявил М. Джанелидзе.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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