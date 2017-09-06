По итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии принята декларация и план действий

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Главы МИД Азербайджана, Турции и Грузии приняли декларацию и план действий на 2017-2019 годы по итогам трехсторонней встречи в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что с 2018 года проект TANAP начнет свою работу.

Он подчеркнул, что сегодняшняя встреча позволила обсудить широкий спектр вопросов наиболее актуальных экономических, транспортных и ряда других проектов и вопросов, в том числе проект Шелкового пути.

Глава внешнеполитического ведомства Грузии Михеил Джанелидзе указал, что трехсторонняя встреча - уникальный региональный формат, который позволяет обсуждать актуальные вопросы.

По его словам, принятый сегодня план действий на ближайшие три года является важным документом для дальнейшего сотрудничества.

"И это важно - мы подтвердили в очередной раз нашу приверженность мирному урегулированию конфликтов, их разрешения на основе принципа территориальной целостности", - заявил М. Джанелидзе.