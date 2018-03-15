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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ По итогам первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии подписана Бакинская декларация.

Как сообщает Report, документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф и вице-премьер Грузии, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе.

Как заявил глава МИД Азербайджана Э. Мамедъяров, следующая встреча в подобном формате состоится в Грузии.