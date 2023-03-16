По инициативе президента Ильхама Алиева состоится чрезвычайный Саммит глав государств ОТГ

16 марта в Анкаре состоится чрезвычайный Саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

16 марта в Анкаре состоится чрезвычайный Саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает Report, мероприятие пройдет по инициативе президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Так, ранее Саммит планировалось провести в Шуше. Однако в связи со страшным землетрясением, произошедшим в Турции, президент Ильхам Алиев выдвинул предложение провести Саммит в Анкаре с целью поддержки братской страны. После согласования с руководством других стран-участниц было принято соответствующее решение. Это еще раз свидетельствует об азербайджано-турецком братстве, наличии взаимной поддержки и уважения в тюркском мире.

В целом в последние годы связи и сотрудничество между странами – членами Организации тюркских государств укрепляются. На прошлогоднем Саммите ОТГ в Самарканде президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что турецкие государства должны и впредь проявлять взаимную поддержку и солидарность, учитывая национальные интересы друг друга: "Укрепление связей со странами – членами Организации тюркских государств во всех сферах является одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. Азербайджан всегда вносил свой вклад в тесное объединение тюркского мира и впредь будет привержен идеям единства тюркского мира. Начиная с проведенного в 2009 году Нахчыванского саммита, наша организация прошла большой путь развития".

Глава государства также отметил, что тюркские государства, наряду с политической, экономической, торговой, культурной, транспортной, энергетической, сельскохозяйственной, туристической сферами, сектором цифровой трансформации, должны активизировать сотрудничество в таких областях, как безопасность, оборона, оборонная промышленность.

Созыв по инициативе президента Азербайджана чрезвычайного Саммита ОТГ, который будет посвящен теме управления чрезвычайными ситуациями и гуманитарной помощи является продолжением упомянутых заявлений главы государства. Азербайджан был одной из стран, оказавших наибольшую поддержку Турции в связи с недавними землетрясениями. Стоит отметить только один факт, что общая сумма гуманитарной и финансовой помощи, оказанной Азербайджаном братской Турции в связи с землетрясением с 6 февраля по 15 марта, составляет 76 миллионов 344 тысячи 930 манатов (44 миллиона 908 тысяч 783 доллара США), из них 53 миллиона 568 тысяч 530 манатов (31 миллион 510 тысяч 900 долларов США) – гуманитарная помощь и 22 миллиона 776 тысяч 400 манатов (13 миллионов 397 тысяч 883 доллара США) – прямая финансовая помощь. Это является еще одним наглядным проявлением азербайджано-турецкого братства.

Естественно, ни одна страна не застрахована от стихийных бедствий. Целью данного саммита является обсуждение практического сотрудничества в указанной сфере, а также демонстрация поддержки в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в братской Турции. Саммит, посвященный теме "Ликвидация стихийных бедствий и гуманитарная помощь", станет платформой для обсуждения на высшем уровне вопросов, связанных с чрезвычайной ситуацией, вызванной землетрясением в южных и юго-восточных провинциях Турции. Лидеры уделят внимание созданию в рамках Организации тюркских государств механизмов тесного многостороннего сотрудничества и координации в борьбе со стихийными бедствиями, проведут консультации по текущим региональным вызовам.

Все это свидетельствует о том, что, как отметил глава государства в своем выступлении на Самаркандском саммите, сотрудничество в рамках ОТГ наполняется новым практическим содержанием. В рамках Саммита ожидается подписание Анкарской декларации, а также принятие соответствующего решения об укреплении сотрудничества в сфере гражданской обороны. На Саммите также ожидается подписание соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда.

Отметим, что инициатива создания этого Фонда принадлежит президенту Ильхаму Алиеву. Именно Президент Азербайджана выступил с инициативой создания Тюркского инвестиционного фонда в ходе IV Саммита, состоявшегося в июне 2014 года в Бодруме.

Эти инициативы, предпринятые конкретные шаги и достигнутые положительные результаты свидетельствуют о богатом опыте, накопленном в результате успешного председательства Азербайджана в авторитетных международных организациях под руководством президента Ильхама Алиева, а также о дальновидном и инициативном лидерстве. Успешная эпопея лидерства Азербайджана – от председательства в Совете Безопасности ООН до других авторитетных международных организаций – отражает последовательные достижения президента Ильхама Алиева и независимой Азербайджанской Республики, которую он за короткий срок развил и вывел на достойное место на мировой арене. Всего за полмесяца – 2 марта в Баку под председательством главы нашего государства прошел Саммит Контактной группы Движения неприсоединения, 9-11 марта состоялся X Глобальный Бакинский форум, а сегодняшнее участие главы государства в чрезвычайном Саммите ОТГ является еще одним наглядным примером гибкой, активной, успешной внешней политики президента Ильхама Алиева. Все это служит устойчивому продвижению национальных интересов нашей страны на международном уровне и дальнейшему росту ее имиджа.