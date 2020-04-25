По инициативе президента Азербайджана состоится саммит Движения неприсоединения

По инициативе президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, контактная группа Движения неприсоединения 4 мая проведет видеоконференцию "Вместе против COVID-19", посвященную борьбе с коронавирусом.

Как сообщает Report, об этом АЗЕРТАДЖ заявил Помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Мы надеемся, что саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения внесет значительный вклад в мобилизацию государств-членов организации в борьбе с коронавирусом, укреплении солидарности", - сказал Х. Гаджиев.

Следует отметить, что 18-й саммит Движения неприсоединения прошел в Азербайджане 25-26 октября 2019 года под председательством президента Ильхама Алиева. При единодушной поддержке государств-членов организации Азербайджанская Республика приняла председательство в Движении неприсоединения на 2019-2022 годы.