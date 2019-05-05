По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялся "Марафон дружбы" - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Москве состоялся "Марафон дружбы".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, марафон был организован Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР) при поддержке Всероссийского межнационального союза молодежи. В акции, прошедшей в поддержку Бакинского марафона "Победи ветер" и объединяющей людей разной национальности и веры, пропагандирующей здоровый образ жизни через спорт, приняли участие представители АМОР, студенты российских вузов.

Дистанция московского "Марафона дружбы" составила около 8 километров. Забег стартовал в районе метро "Университет", прошел по улице Косыгина, через Воробьевы горы, Пушкинскую и Фрунзенскую набережные, Нескучный сад и финишировал в Парке Горького.