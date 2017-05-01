По инициативе Лейлы Алиевой в Москве состоялась конференция "Наследники победы"

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ По инициативе председателя Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) в Москве состоялась историко-культурная конференция "Наследники победы", посвященная 72-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Как сообщает Report, на прошедшей в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе конференции приняли участие активисты АМОР, ветераны войны, студенты ведущих вузов Москвы.

В начале конференции участники возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе.

Открывая мероприятие член правления АМОР Эмин Гаджиев поприветствовал собравшихся от имени вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой. Он рассказал об огромном вкладе Азербайджана в Победу над фашизмом. "Азербайджан сыграл решающую роль в Победе над германским фашизмом. Так как не будь азербайджанской нефти, азербайджанских нефтяников, итоги войны могли быть совершенно иными. Наши сверстники сороковых годов отдали жизнь за общую победу над фашизмом. Это наша общая победа – победа всех народов бывшего Советского Союза", - сказал представитель АМОР.

Э.Гаджиев подчеркнул, что в Азербайджане ветераны окружены вниманием и заботой государства. Он также с сожалением напомнил, что в конце ХХ века азербайджанский народ столкнулся с карабахской проблемой. "Азербайджан - миролюбивая страна и именно поэтому мы хотим мирного урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, чтобы в нашем регионе был обеспечен мир", - сказал Э.Гаджиев.

Член Совета ветеранов Москвы, создатель первого музея Рихарда Зорге в московской школе номер 141 Виолетта Стромская рассказала об интересных фактах из жизни и деятельности прославленного бакинца, Героя Советского Союза, военного разведчика Рихарда Зорге. Она также отметила, что Совет ветеранов и азербайджанская диаспора России тесно сотрудничают, проводят совместные мероприятия.

Жительница военного Сталинграда Екатерина Завьялова рассказала о создании книги "Воспоминания детей военного Сталинграда". На страницах книги опубликованы 34 рассказа очевидцев, переживших дни Сталинградского сражения в детском возрасте. Им пришлось увидеть разрушение родного города, пережить гибель близких, испытать страх, голод, холод и многие страдания, которые принесла с собой война.

Ветераны выразили искреннюю благодарность Азербайджанскому молодежному объединению России и лично его руководителю Лейле Алиевой за организацию и проведение этой встречи.

Особый интерес у участников конференции вызвала 3D-инсталляция "Дорога к Победе". Оказаться в эпицентре событий стало возможным при помощи спецэффектов, во время которых оживает история ключевых событий войны от 22 июня 1941-го до 24 июня 1945-го. Светозвуковая инсталляция "Дорога к победе" демонстрируется на стенах Зала Славы музея, где проходила конференция.