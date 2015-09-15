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    По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Пакистане бедным будет роздано мясо жертвенных животных

    Акция пройдет в Исламабаде, Карачи, Аббатабаде

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В связи с праздником Гурбан байрамы в Пакистане будет роздано мясо жертвенных животных представителям бедных слоев населения.

    Как сообщил Report посол Азербайджана в Пакистане Дашгын Шикаров, акция состоится 18 сентября при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

    По словам Д.Шикарова, акция пройдет в Исламабаде, Карачи, Абатабаде. Он также отметил, что каждый год в Пакистане забивается около 300 голов крупного рогатого скота, мясо которых потом раздается бедным.

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