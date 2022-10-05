По инициативе Блинкена состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении

По инициативе и участии госсекретаря США (США) Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения.

По инициативе и участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, организованная госсекретарем США в Нью-Йорке, а 27 сентября в Вашингтоне с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана состоялась встреча между помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. В результате состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля от 31 августа, в соответствии с поручением министров иностранных дел о подготовке текста мирного договора, данный телефонный разговор с участием госсекретаря США был высоко оценен как продолжение переговоров, проведенных 2 октября в Женеве между министрами иностранных дел двух стран.

Министр Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора довел до внимания детали женевской встречи. В ходе встречи в Женеве были подчеркнуты ожидания продолжения переговоров по тексту, в котором отражены элементы предложенного нами мирного договора. В соответствии с итогами женевской встречи, было принято положительное решение о проведении в октябре следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации с целью снятия последней напряженности на неделимитированной границе и призыв к проведению этих вопросов в рамках комиссии.

Глава МИД еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность к подписанию мирного договора. Министр также отметил, что в постконфликтный период будет продолжена работа по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что сторонам важно избегать военных столкновений, ускорить переговоры по предложенным элементам мирного договора и продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

В ходе трехстороннего телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим направлениям процесса нормализации, было выражено согласие на продолжение контактов с целью достижения существенного прогресса по обсуждаемым вопросам.