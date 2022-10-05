О нас

По инициативе Блинкена состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении

По инициативе Блинкена состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении По инициативе и участии госсекретаря США (США) Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения.
Внешняя политика
5 октября 2022 г. 00:29
По инициативе Блинкена состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Армении

По инициативе и участии госсекретаря США Энтони Блинкена состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

Отмечается, что 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, организованная госсекретарем США в Нью-Йорке, а 27 сентября в Вашингтоне с участием советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана состоялась встреча между помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. В результате состоявшейся в Брюсселе встречи лидеров Азербайджана и Армении с участием президента Совета Европейского Союза Шарля Мишеля от 31 августа, в соответствии с поручением министров иностранных дел о подготовке текста мирного договора, данный телефонный разговор с участием госсекретаря США был высоко оценен как продолжение переговоров, проведенных 2 октября в Женеве между министрами иностранных дел двух стран.

Министр Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора довел до внимания детали женевской встречи. В ходе встречи в Женеве были подчеркнуты ожидания продолжения переговоров по тексту, в котором отражены элементы предложенного нами мирного договора. В соответствии с итогами женевской встречи, было принято положительное решение о проведении в октябре следующее заседание двусторонней комиссии по делимитации с целью снятия последней напряженности на неделимитированной границе и призыв к проведению этих вопросов в рамках комиссии.

Глава МИД еще раз подчеркнул приверженность Азербайджана обеспечению мира и стабильности в регионе и готовность к подписанию мирного договора. Министр также отметил, что в постконфликтный период будет продолжена работа по реинтеграции армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, подчеркнул, что сторонам важно избегать военных столкновений, ускорить переговоры по предложенным элементам мирного договора и продолжить работу в рамках комиссии по делимитации.

В ходе трехстороннего телефонного разговора состоялся обмен мнениями по другим направлениям процесса нормализации, было выражено согласие на продолжение контактов с целью достижения существенного прогресса по обсуждаемым вопросам.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Blinkenin təşəbbüsü və iştirakı ilə Azərbaycan və Ermənistan XİN başçıları arasında telefon danışığı olub

Экслюзивные новости

Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой натуральный не являются органическими
Эмин Алиев: В Азербайджане продукты питания с пометкой "натуральный" не являются органическими
4 октября 2022 г. 15:12
Разработка концепции цифрового маната может завершиться к концу этого года
Разработка концепции "цифрового маната" может завершиться к концу этого года
4 октября 2022 г. 12:50
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
Хюррам Бхаттин: Стремимся создать условия для выхода азербайджанских стартапов на рынки Дубая и Пакистана
3 октября 2022 г. 15:39
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
Азербайджан приглашает международные платежные системы в страну
30 сентября 2022 г. 17:59
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
Посол: Иранские компании начнут работу на освобожденных территориях
30 сентября 2022 г. 15:44
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
Стартапы смогут работать на финансовых рынках после года деятельности под контролем ЦБА
30 сентября 2022 г. 15:34
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
Назначен новый руководитель аппарата Госагентства
30 сентября 2022 г. 10:38
Офицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
ФотоОфицер: На захваченном у врага танке мы вступили в бои за Шушу
28 сентября 2022 г. 17:31
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
Посол Германии: Мир на Южном Кавказе необходим для привлечения иностранных инвестиций
28 сентября 2022 г. 12:24
Посол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
ФотоПосол: Германские компании могут сыграть большую роль в реконструкции Карабаха
28 сентября 2022 г. 10:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi