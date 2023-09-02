По инициативе Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств стран ОТГ

По инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).

По инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report , информацию об этом распространила пресс-служба организации.

На встрече присутствовали официальные лица Секретариата ОТГ, а также делегации государств-членов для обсуждения соответствующих вопросов повестки дня Организации.

В ходе обсуждений было акцентировано внимание на развитии деятельности ОТГ, была подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества между государствами-членами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Участники встречи также затронули вопросы, связанные с организацией предстоящего Х саммита ОТГ в Казахстане, подчеркнули важность документов, которые будут подписаны в ходе саммита, с точки зрения укрепления отношений в Тюркском мире и продвижения общих целей.

На переговорах также обсуждался вопрос расширения сотрудничества с международными и региональными организациями. Делегации изучили потенциальные возможности для сотрудничества и совместных инициатив по содействию стабильности, процветанию и миру в регионе и за его пределами.

Встреча послужила платформой для конструктивного диалога и стратегического планирования в соответствии с обязательством ОТГ содействовать более глубокому сотрудничеству между тюркскими государствами в меняющейся глобальной среде в рамках концепции "Видение тюркского мира-2040" и Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы.