О нас

По инициативе Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств стран ОТГ

По инициативе Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств стран ОТГ По инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).
Внешняя политика
2 сентября 2023 г. 19:14
По инициативе Азербайджана в Стамбуле состоялась встреча помощников глав государств стран ОТГ

По инициативе Азербайджана в турецком Стамбуле состоялась неформальная встреча помощников/советников по внешней политике глав государств-членов Организации Тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, информацию об этом распространила пресс-служба организации.

На встрече присутствовали официальные лица Секретариата ОТГ, а также делегации государств-членов для обсуждения соответствующих вопросов повестки дня Организации.

В ходе обсуждений было акцентировано внимание на развитии деятельности ОТГ, была подчеркнута необходимость более тесного сотрудничества между государствами-членами в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Участники встречи также затронули вопросы, связанные с организацией предстоящего Х саммита ОТГ в Казахстане, подчеркнули важность документов, которые будут подписаны в ходе саммита, с точки зрения укрепления отношений в Тюркском мире и продвижения общих целей.

На переговорах также обсуждался вопрос расширения сотрудничества с международными и региональными организациями. Делегации изучили потенциальные возможности для сотрудничества и совместных инициатив по содействию стабильности, процветанию и миру в регионе и за его пределами.

Встреча послужила платформой для конструктивного диалога и стратегического планирования в соответствии с обязательством ОТГ содействовать более глубокому сотрудничеству между тюркскими государствами в меняющейся глобальной среде в рамках концепции "Видение тюркского мира-2040" и Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİstanbulda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə TDT ölkələrinin dövlət başçılarının köməkçiləri görüşüb

Самое важное

Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
Минобороны распространило кадры уничтожения станции управления БПЛА ВС Армении
2 сентября 2023 г. 14:06
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
2 сентября 2023 г. 13:04
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
МО Азербайджана: Уничтожена станция управления БПЛА вооруженных сил Армении
2 сентября 2023 г. 11:43
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
МО: Армяне применили радиопомехи против пассажирских самолетов в воздушном пространстве Азербайджана
2 сентября 2023 г. 10:02
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
Джахангир Аскеров освобожден от должности президента AZAL
1 сентября 2023 г. 19:30
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
Турецкий эксперт: Армения продолжает провокации с целью привлечь внимание мирового сообщества
1 сентября 2023 г. 18:25
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
На армянские боевые позиции в сопровождении российских миротворцев перебрасывается оружие и боеприпасы - ВИДЕО
1 сентября 2023 г. 15:15
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
МО: Армения накаляет обстановку в регионе, сосредотачивает в Зодском направлении дополнительную боевую технику и живую силу
1 сентября 2023 г. 12:43
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
МИД Азербайджана призвал международное сообщество осудить провокации Армении
1 сентября 2023 г. 12:39
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
1 сентября 2023 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi