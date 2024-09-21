По инициативе 6 стран в ООН распространено заявление по нарушению прав человека от мин

13:58

В Женеве в рамках 57-й сессии Совета ООН по правам человека было распространено совместное заявление под названием "Воздействия мин и взрывоопасные пережитки войны на права человека".

Как сообщает Report, представитель Хорватии озвучил заявление от имени группы инициаторов документа - Албании, Азербайджана, Чили, Мозамбика, Панамы и самой Хорватии.

В документе, распространенном в рамках обсуждения пункта "Поощрение и защита всех прав человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав, включая право на развитие", отмечается, что наземные мины и взрывоопасные пережитки войны имеют как немедленное, так и долгосрочное негативное воздействие на широкий спектр прав человека, включая право на жизнь, здоровье, образование, труд и свободу передвижения.

Кроме того, в заявлении подчеркивается, что наземные мины также препятствуют безопасному возвращению вынужденных переселенцев на освобожденные после войны территории. В связи с этим подписавшие заявление обратились в Совет ООН по правам человека с призывом предпринять конкретные шаги в данном направлении, чтобы защитить права человека от негативного воздействия наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В заявлении отмечается, что обязательства государств в области прав человека должны определять их национальную и международную политику: "Обмен минными картами является одной из важнейших задач международного сотрудничества".

Азербайджанские дипломаты выступили в качестве соавторов при подготовке упомянутого документа, который был поддержан широкой коалицией из 65 стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии.