По документу представленному азербайджанским депутатом в ПАСЕ будет подготовлен отдельный доклад

Страсбург. 30 июня. REPORT.AZ/ В последний день летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялось заключительное заседание Бюро.

Как сообщает французское бюро Report, на заседании даны оценки проделанной работы в течение недели и обсуждены планы на будущее.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение стало предложение по резолюции, представленное на летней сессии членом делегации Азербайджана в ПАСЕ Рафаэлем Гусейновым и распространенное среди депутатов.

Документ под названием "Направление образования на нужды школьников", автором которого стал Р. Гусейнов и который был посвящен одной из приоритетных тем Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа, подписали представители 19 стран.

Предложения по резолюции в Бюро ПАСЕ прошли успешно, и было заявлено о необходимости глубокого изучения этой проблемы.

Бюро единогласно приняло решение о подготовке доклада по документу, представленному депутатом Р. Гусейновым. Было отмечено, что уже в сентябре на заседании Комитета по вопросам культуры, науки, образования и медиа это вопрос найдет свое решение.

Таким образом, в соответствующем комитете ПАСЕ ожидается вынесение решения о подготовке членом делегации Азербайджана Р. Гусейнова доклада на важную тему.

Отметим, что как правило докладчиком по предложениям к утвержденной резолюции назначается автор документа, которой лучше знаком с ситуацией, уделивший внимание актуальности и глубокому исследованию документа.

Вусаля Исметгызы