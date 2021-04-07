О нас
Report Georgia
Аудио новости

Заседания Совета и 52-е пленарное заседание МПА СНГ пройдут в смешанном формате

Заседания Совета и 52-е пленарное заседание МПА СНГ пройдут в смешанном формате В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций в Ассамблее, эксперты, представители Секретариата Совета МПА СНГ
Внешняя политика
7 апреля 2021 г. 12:30
Заседания Совета и 52-е пленарное заседание МПА СНГ пройдут в смешанном формате

15–16 апреля в Таврическом дворце при участии парламентариев стран Содружества независимых государств пройдет весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ: заседания постоянных комиссий, заседание руководящего органа — Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ.

Также 15 апреля в Таврическом дворце с использованием видео-конференц-связи состоится заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций в Ассамблее, эксперты, представители Секретариата Совета МПА СНГ.

Члены Совета заслушают информацию о решениях Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, которую представит Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
Арестовано имущество экс-главы Фонда господдержки развития СМИ
5 апреля 2021 г. 13:29
В Азербайджане выявлена выплата пенсий мертвым душам
В Азербайджане выявлена выплата пенсий "мертвым душам"
5 апреля 2021 г. 11:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2020 год
5 апреля 2021 г. 11:11
Президент Азеррейла: Некоторые наши волейболистки продают сладости
Президент "Азеррейл"а: Некоторые наши волейболистки продают сладости
3 апреля 2021 г. 16:18
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
Может ли вакцина нарушить пост? - комментарий УМК 
2 апреля 2021 г. 12:39
Брайза: Соглашение по Достлуг создает ряд новых возможностей для региона
Брайза: Соглашение по "Достлуг" создает ряд новых возможностей для региона
1 апреля 2021 г. 16:59
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
Брайза: Армянское общество глубоко расколото
1 апреля 2021 г. 16:48
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
ВБ: Пандемия тормозит реализацию проектов с Азербайджаном
29 марта 2021 г. 17:17
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
Названа дата наступления месяца Рамазан в Азербайджане
29 марта 2021 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi