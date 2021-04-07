Заседания Совета и 52-е пленарное заседание МПА СНГ пройдут в смешанном формате

В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций в Ассамблее, эксперты, представители Секретариата Совета МПА СНГ

15–16 апреля в Таврическом дворце при участии парламентариев стран Содружества независимых государств пройдет весенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ: заседания постоянных комиссий, заседание руководящего органа — Совета МПА СНГ и пленарное заседание Ассамблеи. Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МПА СНГ.

Также 15 апреля в Таврическом дворце с использованием видео-конференц-связи состоится заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В мероприятии примут участие главы парламентских делегаций в Ассамблее, эксперты, представители Секретариата Совета МПА СНГ.

Члены Совета заслушают информацию о решениях Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 года и Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 года, которую представит Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.