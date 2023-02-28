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Глава МИД РФ: Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между нашими странами

Глава МИД РФ: Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между нашими странами Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между Азербайджаном и Россией.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 14:49
Глава МИД РФ: Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между нашими странами

Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

По его словам, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл "объединительную роль для наших народов".

Лавров добавил, что в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева в России пройдет ряд мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN rəhbəri: “Heydər Əliyevin ölkələrimiz arasında münasibətlərə verdiyi töhfəni qiymətləndirməmək mümkün deyil”
Версия на английском языке Russian FM says Heydar Aliyev's contribution to Azerbaijan-Russia relations 'can hardly be overestimated'

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