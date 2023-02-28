Глава МИД РФ: Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между нашими странами

Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между Азербайджаном и Россией.

Трудно переоценить вклад Гейдара Алиева в отношения между Азербайджаном и Россией.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на тематической конференции "Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности" в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

По его словам, общенациональный лидер Гейдар Алиев сыграл "объединительную роль для наших народов".

Лавров добавил, что в честь 100-летнего юбилея Гейдара Алиева в России пройдет ряд мероприятий.