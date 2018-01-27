Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном выразила соболезнование еврейскому народу по случаю Холокосту

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном выразила соболезнование еврейскому народу по случаю трагедии Холокоста, сообщает Report со ссылкой на организацию.

"В годы Второй мировой войны был совершен беспримерный акт геноцида против еврейского народа - миллионы людей, в том числе старики, женщины, дети, стали жертвами фашизма и были уничтожены с особой жестокостью. Миллионы людей отдали свои жизни в борьбе во имя человеческого достоинства и чести", - говорится в заявлении.

В связи с Днем скорби и памяти жертв Холокоста Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном выразила глубокое соболезнование всему еврейскому народу и людям, которые потеряли родных и близких во времена тех трагических событий.

"В резолюции A/RES/60/7, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 1-го ноября 2005-го года, говорится: Международное сообщество "безоговорочно осуждает все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин, обусловленные этническим происхождением или религиозными верованиями, где бы они ни имели место", - подчеркивает организация.

"Гражданская Платформа Мира между Арменией и Азербайджаном поддерживает этот тезис и присоединяется ко всем сочувствующим этой боли и утрате. Такие трагедии не должны повторяться!", - говорится в заявлении.