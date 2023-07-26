Планируется заложить фундамент Центра госуслуг на базе концепции ASAN в Уганде в 2024 году

В рамках саммита Движения неприсоединения (ДН), который пройдет в Кампале в январе 2024 года может быть создан современный Центр обслуживания Уганды на базе ASAN.

В рамках саммита Движения неприсоединения (ДН) может быть заложен фундамент первого Центра оказания госуслуг населению Уганды, базирующегося на концепции азербайджанского ASAN.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в New Vision Uganda.

24 июля в резиденции в Энтеббе состоялась встреча между президентом Уганды Йовери Кагута Мусевени и председателем Государственного агентства по делам населения и социальных инноваций (ASAN) Азербайджана Ульви Мехтиевым.

На встрече президенту Мусеневи была представлена концепция ASAN, к которой проявляет интерес Уганда. В сентябре 2018 года Уганда и Азербайджан подписали Меморандум о взаимопонимании для внедрения опыта азербайджанской службы ASAN в этой африканской стране, и с тех пор служба ASAN и Министерство государственной службы Уганды тесно сотрудничают и работают над проектом.

"Служба ASAN зарекомендовала себя как революционная инициатива", - сказал на презентации У. Мехтиев президенту Мусевени, который в свою очередь заявил об одобрении идеи и подчеркнул, что будет рад открытию подобного центра в Уганде.

"Мы уже работаем в этом направлении, но мне сказали, что вы более продвинуты. Так что мы будем очень рады приветствовать этот центр здесь. Я буду очень рад вместе с г-ном Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым) заложить фундамент этого центра", - сказал он.

Ожидается, что президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в 19-м саммите глав государств и правительств Движения неприсоединения в Кампале, где передаст Уганде председательство в ДН.

Как говорится в материале, цель ASAN - сделать услуги более доступными для граждан с помощью современных технологий. Это часть широкомасштабных реформ в сфере государственного управления, которые были введены 11 лет назад президентом Азербайджана.

Мехтиев поблагодарил Уганду за активную поддержку инициатив Азербайджана в рамках ДН и призвал к большей поддержке в создании женской платформы организации. "Мы можем реализовать это как совместную инициативу Уганды и Азербайджана", - сказал он.

19-й саммит глав государств и правительств ДН пройдет в январе 2024 года в столице Уганды Кампале.