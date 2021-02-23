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Планируется совместная встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

Планируется совместная встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана «Это пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел. Мы обсудили подготовку к саммиту глав государств трех стран, который состоится в Туркменистане в этом году, и определили дорожную карту этого саммита».
Внешняя политика
23 февраля 2021 г. 21:59
Планируется совместная встреча президентов Азербайджана, Турции и Туркменистана

«Это пятая трехсторонняя встреча министров иностранных дел. Мы обсудили подготовку к саммиту глав государств трех стран, который состоится в Туркменистане в этом году, и определили дорожную карту этого саммита».

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам пятой трехсторонней встречи министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Туркменистана.

По его словам, на встрече министров также обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, Афганистана, региональные и глобальные процессы.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan prezidentlərinin birgə görüşü nəzərdə tutulub

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