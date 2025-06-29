Питер Тейс: Насилие в отношении азербайджанцев в России напоминает сталинские репрессии

Насилие российских властей против азербайджанцев в Екатеринбурге напоминает сталинские репрессии времен Советского Союза.

Насилие российских властей против азербайджанцев в Екатеринбурге напоминает сталинские репрессии времен Советского Союза.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

По его словам, эти акты агрессии вызывают глубокое возмущение и серьезную тревогу, Екатеринбург сегодня фактически превратился в центр антиазербайджанских настроений.

"Такие действия, совершенные под предлогом правосудия, все больше напоминают мрачные страницы истории - сталинские репрессии, направленные против азербайджанского народа. Кульминацией чудовищных преступлений советского режима стала трагедия 20 января 1990 года в Баку, когда безоружных мирных граждан расстреляли на улицах города. И вот, спустя 35 лет, эти враждебные действия, совершаемые нынешним российским режимом, вновь напоминают нам о жестоких советских преступлениях против благородного народа Азербайджана", — подчеркнул Питер Тейс.

Эксперт отметил, что на фоне этих событий разговоры российской стороны о "стратегическом партнерстве" с Азербайджаном выглядят как фарс, не имеющий ничего общего с реальностью.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных "виновных этого недопустимого акта насилия". Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.