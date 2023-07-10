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Питер Сийярто: Азербайджан – стратегический партнер Венгрии

Питер Сийярто: Азербайджан – стратегический партнер Венгрии Азербайджан является нашим стратегическим партнером, отношения между Венгрией и Азербайджаном основаны на взаимном уважении.
Внешняя политика
10 июля 2023 г. 16:15
Питер Сийярто: Азербайджан – стратегический партнер Венгрии
Петер Сиярто

Азербайджан является целевой страной, нашим стратегическим партнером, где для деятельности венгерских компаний созданы прекрасные условия.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто написал в Facebook.

"Несмотря на глобальные экономические трудности, экспортные показатели Венгрии в последние годы продемонстрировали отличные результаты. Наш экспорт занимает 34-е место в мировом рейтинге, хотя по численности населения мы на 95-е месте".

Однако, сложные экономические условия прошлого периода ясно показали, что во многих случаях роста экспорта можно достичь путем налаживания производства в стране, куда продукция доставляется.

"Азербайджан также является одной из таких целевых стран, нашим стратегическим партнером, отношения с которым основаны на взаимном уважении. Поэтому венгерским компаниям здесь всегда предоставляются отличные условия для деятельности", - говорится в публикации.

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