Министр иностранных дел Джейхун Байрамов передал наследному принцу и премьер-министру Бахрейна Салману бин Хамаду бин Иса Аль Халифу письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, предназначенное для короля Бахрейна Хамаду ибн Иса Аль Халифу.

Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию наследного принца в соцсети Х.

Отметим, что глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Бахрейне и уже провел ряд встреч с высокопоставленными лицами королевства.