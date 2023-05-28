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Письмо общины Западного Азербайджана в ООН распространено в качестве официального документа организации

Письмо общины Западного Азербайджана в ООН распространено в качестве официального документа организации Письмо общины Западного Азербайджана, направленное генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, распространено в качестве официального документа организации.
Внешняя политика
28 мая 2023 г. 11:02
Письмо общины Западного Азербайджана в ООН распространено в качестве официального документа организации

Как уже сообщалось, Община Западного Азербайджана направила письмо генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой направить в Армению миссию ООН для оказания помощи для начала процесса мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев. Секретариат ООН распространил это обращение в качестве официального документа ООН в соответствии с пунктами повестки Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи, а также Экономического и Социального Совета ООН.

Об этом Report сообщили в пресс-службе общины.

Напомним, что в письме община просила организовать специальную межведомственную миссию ООН, имеющую мандат по вопросам безопасности, репатриации, реинтеграции, прав собственности и культурного наследия. Распространение данного обращения как документа ООН открывает перед основными органами и квалифицированными структурами ООН, а также соответствующими департаментами секретариата возможности для начала конкретной работы по вопросам, касающимся Западного Азербайджана, и структурного диалога с Общиной Западного Азербайджана.

Отметим, что община находится в контакте с соответствующими структурами ООН для обеспечения права азербайджанцев, изгнанных из Армении, на мирное, достойное и безопасное возвращение.

Община верит, что обеспечение права на возвращение станет важным вкладом в достижение целей и принципов Устава ООН.

Декларации прав человека и других фундаментальных документов о правах человека, а также в процесс установления прочного мира в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının BMT-yə ünvanlandığı məktub təşkilatın rəsmi sənədi kimi yayılıb

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