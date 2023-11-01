Письмо Общины Западного Азербайджана распространено как официальный документ ООН

Письмо Общины Западного Азербайджана от 10 августа 2023 года, направленное Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, распространено как официальный документ ООН.

Письмо Общины Западного Азербайджана от 10 августа 2023 года, направленное Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, распространено как официальный документ ООН.

Об этом Report сообщили в Общине.

В письме предоставлена подробная правовая оценка массовых нарушений прав человека, совершенных в результате этнических чисток, проведенных Арменией в отношении азербайджанцев, а также препятствования их возвращению в свои дома.

Данное письмо было распространено в качестве официального документа в соответствии с пунктами повестки дня Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН о предотвращении геноцида, этнических чисток, преступлений против человечности, расизма и ксенофобии.

Следует напомнить, что в своем обращении община призвала верховного комиссара провести беспристрастное и всестороннее расследование этих нарушений прав человека, оказать содействие безопасному и достойному возвращению изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома, приложить усилия для привлечения к ответственности виновных в этнических чистках, насилии, разрушении историко-культурного наследия и лиц, препятствующих безопасному возвращению изгнанных азербайджанцев.

Распространение обращения в качестве официальных документов главных органов ООН создает прочную основу для систематического рассмотрения организацией вопроса о праве на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении.

Община продолжит свои усилия на международном уровне для обеспечения права на мирное, безопасное и достойное возвращение западных азербайджанцев в соответствии с концепцией возвращения.