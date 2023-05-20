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Письмо Общины Западного Азербайджана гендиректору ЮНЕСКО распространено как официальный документ ООН

Письмо Общины Западного Азербайджана гендиректору ЮНЕСКО распространено как официальный документ ООН Секретариат Организации Объединенных Наций распространил письмо Общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального Совета ООН.
Внешняя политика
20 мая 2023 г. 10:32
Письмо Общины Западного Азербайджана гендиректору ЮНЕСКО распространено как официальный документ ООН

Секретариат Организации Объединенных Наций распространил письмо Общины Западного Азербайджана генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле как официальный документ Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Экономического и социального совета ООН.

Об этом Report сообщила представитель общины Ульвия Зульфигар.

Она отметила, что обращение, подписанное руководством общины, интеллигенцией Западного Азербайджана, деятелями культуры и искусства, поэтами и писателями, распространено на всех официальных языках ООН (английском, французском, русском, китайском, арабском и испанском) под пунктами повестки дня вышеупомянутых главных органов ООН по предотвращению вооруженных конфликтов, миростроительству, защите прав беженцев, ликвидации расовой дискриминации, продвижению прав человека, предотвращению геноцида, этнических чисток и преступлений против человечности.

Ульвия Зульфигар подчеркнула, что распространение этого письма как официального документа ООН является важным шагом для внесения вопроса о нашем разрушенном культурном наследии в Западном Азербайджане в международную повестку дня.

"С распространением этого документа государства-члены ООН получают более подробную информацию о нашем наследии, которое было уничтожено на территории нынешней Армении или представлено как принадлежащее другим странам. Обеспечение культурных прав, то есть условий для реализации, развития, доступности и сохранения человеческого творчества во всем его многообразии, является неотъемлемой частью наших основных прав", - добавила пресс-секретарь.

Отметим, что в указанном письме члены общины, выражая глубокую обеспокоенность в связи с разрушением азербайджанского культурного наследия на территории Армении, как и в предыдущих обращениях азербайджанской общественности к ЮНЕСКО, вновь попросили направить миссию по установлению фактов для мониторинга состояния азербайджанского культурного наследия в Армении. Это уже третий официальный документ общины, распространяемый в ООН. В январе 2023 года в качестве официального документа ООН были распространены обращение общины к международной общественности, а в марте – "Концепция возвращения".

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community’s letter to UNESCO Director-General Audrey Azoulay circulated as UN official document
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcmasının UNESCO-nun Baş direktoruna ünvanladığı məktub BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

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