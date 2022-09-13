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Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено в качестве документа Генассамблеи

Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено в качестве документа Генассамблеи Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу от 23 августа текущего года о минировании азербайджанских территорий и других продолжающихся незаконных военных действиях Армении бы
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 21:02
Письмо главы МИД Азербайджана генсеку ООН распространено в качестве документа Генассамблеи

Письмо министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу от 23 августа текущего года о минировании азербайджанских территорий и других продолжающихся незаконных военных действиях Армении было распространено в качестве документа Генассамблеи ООН и Совбеза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

В письме отмечается, что на территории Лачынского района Азербайджана в 2021 году было обнаружено большое количество противопехотных мин, произведенных в Республике Армения. Подчеркивается, что данный факт указывает на очередное грубое нарушение Арменией трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. В письме отмечается, что Армения, вопреки пункту 4 вышеупомянутого трехстороннего заявления, не выводит с территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования и не прекращает военную деятельность.

В письме также говорится, что в период, когда Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные работы для безопасного проживания населения на освобожденных от оккупации территориях, незаконная военная деятельность Армении наносит серьезный удар по процессу возвращения вынужденных переселенцев на родные земли, в том числе по миру и безопасности в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun BMT Baş katibinə məktubu Baş Assambleyanın sənədi kimi yayılıb

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