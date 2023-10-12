Письмо главы МИД Азербайджана Антониу Гутеррешу распространено в качестве документа ООН

13:06

Дополнительная информация, которая состоит из письма министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, отправленного генеральному секретарю ООН 27 сентября 2023 года, о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе страны, о разоружении армянских вооруженных сил, продолжающих свою незаконную деятельность на этих территориях, а также фотографий оружия и боеприпасов, сданных в рамках процесса разоружения, распространено в качестве документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом Report сообщили в МИД Азербайджана.

В письме дана информация о результатах антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных нашей страной на своей суверенной территории в полном соответствии с международным гуманитарным правом, с целью положить конец незаконной деятельности армянских вооруженных сил, создающих угрозу территориальной целостности и суверенитету нашей страны в Карабахском регионе Азербайджана.

В этом контексте была представлена информация о процессе разоружения, расформирования армянских вооруженных формирований и реинтеграции, проводимых нашей страной.

Было доведено до сведения, что количество оружия и боеприпасов, изъятых в процессе разоружения незаконных армянских формирований, является наглядным примером превращения суверенных территорий Азербайджана в милитаризованную зону, а также непрерывной незаконной поставки Арменией крупных партий боеприпасов большой разрушительной силы.

Было подчеркнуто, что подобные деструктивные действия Армении подрывают усилия Азербайджана по мирному процессу, направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе, продолжавшиеся последние 3 года.

В письме также говорится о работе, проделанной нашей страной в рамках реинтеграции местного армянского населения Карабахского региона Азербайджана. Сразу после завершения антитеррористических мероприятий локального характера была начата практическая работа по реинтеграции, создана соответствующая рабочая группа, 21 сентября состоялась Евлахская встреча, 24 сентября город Ханкенди был подключен к энергосистеме Азербайджана, тем самым было обеспечено бесперебойное электроснабжение местного армянского населения.

Также в письме генеральный секретарь ООН был проинформирован о гуманитарной помощи, доставленной местному армянскому населению по дорогам Лачын-Ханкенди и Агдам-Ханкенди.

В заключение еще раз была подчеркнута непоколебимая приверженность нашей страны усилиям по обеспечению всех прав и безопасности коренных армянских жителей, а также реинтеграции в социальные, экономические, правовые и конституционные рамки Азербайджана.