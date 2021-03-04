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Письмо Джейхуна Байрамова распространено как документ Генассамблеи и Совбеза ООН 

Письмо Джейхуна Байрамова распространено как документ Генассамблеи и Совбеза ООН  В результате разрыва мин на освобожденных территориях Азербайджана погибли 15 граждан, из них 9 - гражданские лица
Внешняя политика
4 марта 2021 г. 14:59
Письмо Джейхуна Байрамова распространено как документ Генассамблеи и Совбеза ООН 
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Адресованное 22 февраля нынешнего года генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о наличии в большом количестве на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана мин и иных взрывчатых веществ и об отказе Армении предоставить соответствующую информацию о заминированных территориях, было распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В письме подчеркивается, что наличие мин и других взрывчатых веществ на освобожденных территориях Азербайджана в постконфликтный период представляет серьезную угрозу здоровью азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц. Было отмечено, что после исторического трёхстороннего соглашения, подписанного 10 ноября 2020 года, в результате разрыва мин на освобожденных территориях Азербайджанской Республики погибли 15 граждан, из них 9 - гражданские лица, серьезные ранения получили 65 граждан, из которых 8 - гражданские лица.

Дж.Байрамов довел до сведения генсека ООН, что Армения, отказываясь предоставить точную информацию о заминированных территориях, серьезно нарушает свои обязательства, вытекающие из международного гуманитарного права.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun məktubu BMT Baş Assambleyası və Təhlükəsizlik Şurasının sənədi kimi yayılıb

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