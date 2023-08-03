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Письмо главы МИД Азербайджана о решении Международного суда распространено как документ ООН

Письмо главы МИД Азербайджана о решении Международного суда распространено как документ ООН Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН 21 июля 2023 года в связи с решением Международного суда от 6 июля, согласно которому иск Армении в отношении Азербайджана был отклонен, распространен
Внешняя политика
3 августа 2023 г. 15:07
Письмо главы МИД Азербайджана о решении Международного суда распространено как документ ООН

Письмо министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, адресованное генеральному секретарю ООН 21 июля 2023 года в связи с решением Международного суда от 6 июля касательно отклонения ходатайства Армении в отношении Азербайджана, распространено как документы Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

В письме было доведено до сведения, что это решение, единогласно принятое в связи с отклонением ходатайства Армении, еще раз подтверждает суверенное право Азербайджана на создание погранично-пропускного пункта на своей территории. Было отмечено, что 23 апреля 2023 года Азербайджан установил погранично-пропускной пункт Лачын в целях предотвращения злоупотреблений Арменией дорогой в военных целях, а также транспортировки природных ресурсов нашей страны. Было отмечено, что до провокации, совершенной Арменией 15 июня 2023 года, через этот пограничный переход было обеспечено безопасное и прозрачное прохождение более 2 000 жителей армянского происхождения.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov's letter regarding ICJ's decision circulated as UN document
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramovun BƏM-in qərarı ilə bağlı məktubu BMT sənədi kimi yayılıb

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