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В ООН в качестве официального документа распространено обращение связи с геноцидом Ходжалы

В ООН в качестве официального документа распространено обращение связи с геноцидом Ходжалы Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Бе
Внешняя политика
25 февраля 2022 г. 12:51
В ООН в качестве официального документа распространено обращение связи с геноцидом Ходжалы

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Как сообщает американское бюро Report, в документе говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными силами были зверски убиты 613 жителей Ходжалинского района, из них 63 - несовершеннолетние и 70 - пожилые.

В письме напомнили, что, несмотря на то, что в 1994 году была достигнута договоренность о прекращении огня, армянские вооруженные силы регулярно обстреливали населенные азербайджанцами территории вдоль линии соприкосновения. В частности, было отмечено, что военные действия возобновились осенью 2020 года в результате игнорирования Арменией требований международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В то же время в документе отражено, что в случае возникновения какой-либо угрозы безопасности, благосостоянию населения, суверенитету и территориальной целостности государства Азербайджан будет защищаться всеми возможными средствами в соответствии со своей Конституцией, Уставом ООН и международным правом.

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Версия на английском языке Azerbaijan's letter to Secretary-General on Khojaly genocide circulated as official UN document
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın Xocalı soyqırımı ilə bağlı baş katibə göndərdiyi məktub BMT-nin rəsmi sənədi kimi yayılıb

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