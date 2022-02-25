В ООН в качестве официального документа распространено обращение связи с геноцидом Ходжалы

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Бе

Письмо постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева генеральному секретарю организации Антонио Гутерришу в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности.

Как сообщает американское бюро Report, в документе говорится, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянскими вооруженными силами были зверски убиты 613 жителей Ходжалинского района, из них 63 - несовершеннолетние и 70 - пожилые.

В письме напомнили, что, несмотря на то, что в 1994 году была достигнута договоренность о прекращении огня, армянские вооруженные силы регулярно обстреливали населенные азербайджанцами территории вдоль линии соприкосновения. В частности, было отмечено, что военные действия возобновились осенью 2020 года в результате игнорирования Арменией требований международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

В то же время в документе отражено, что в случае возникновения какой-либо угрозы безопасности, благосостоянию населения, суверенитету и территориальной целостности государства Азербайджан будет защищаться всеми возможными средствами в соответствии со своей Конституцией, Уставом ООН и международным правом.