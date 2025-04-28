Пезешкиан: Университеты Ирана и Азербайджана могут обмениваться опытом друг с другом

Наши университеты могут взаимодействовать друг с другом, делиться опытом в областях науки, культуры, технологий.

Университеты Ирана и Азербайджана могут взаимодействовать друг с другом, делиться опытом в областях науки, культуры, технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

"Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, своими навыками и товарами, в которых нуждается регион. Региональный рынок может удовлетворить потребности всего мира. Этот рынок для Азербайджана и для Ирана, этот рынок для Пакистана и Афганистана", - добавил президент Пезешкиан.