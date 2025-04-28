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Пезешкиан: Университеты Ирана и Азербайджана могут обмениваться опытом друг с другом

Пезешкиан: Университеты Ирана и Азербайджана могут обмениваться опытом друг с другом Наши университеты могут взаимодействовать друг с другом, делиться опытом в областях науки, культуры, технологий.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 20:09
Пезешкиан: Университеты Ирана и Азербайджана могут обмениваться опытом друг с другом

Университеты Ирана и Азербайджана могут взаимодействовать друг с другом, делиться опытом в областях науки, культуры, технологий.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ирана Масуд Пезешкиан на азербайджано-иранском бизнес-форуме в Баку.

"Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, своими навыками и товарами, в которых нуждается регион. Региональный рынок может удовлетворить потребности всего мира. Этот рынок для Азербайджана и для Ирана, этот рынок для Пакистана и Афганистана", - добавил президент Пезешкиан.

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Версия на английском языке President of Iran: Our universities can share experiences with each other
Версия на азербайджанском языке İran Prezidenti: Bizim universitetlərimiz biri-biri ilə təcrübələri bölüşə bilərlər

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