Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди

Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Как передает Report, об этом сообщил советник президента Ирана по вопросам внешней политики Мехди Санаи в соцсетях.

По его словам, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с главами государств и правительств стран-участниц, в частности президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.