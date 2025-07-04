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Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди

Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 09:41
Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров ОЭС в Ханкенди

Президент Ирана Масуд Пезешкиан примет участие в 17-м саммите лидеров Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который впервые проходит в Ханкенди.

Как передает Report, об этом сообщил советник президента Ирана по вопросам внешней политики Мехди Санаи в соцсетях.

По его словам, Пезешкиан намерен провести двусторонние встречи с главами государств и правительств стран-участниц, в частности президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, что сегодня Ханкенди впервые примет саммит лидеров ОЭС. В мероприятии принимают участие высокие делегации 10 стран-членов, в том числе Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. В качестве наблюдателя в саммите участвует и делегация ТРСК.

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Версия на английском языке Pezeshkian to attend 17th ECO Leaders' Summit in Azerbaijan's Khankandi

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