Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за гостеприимство, оказанное в ходе его вчерашнего визита в Азербайджан.
Как сообщает Report, благодарностью Пезешкиан поделился на своей странице в соцсети "Х".
Пезешкиан напомнил, что в ходе визита были достигнуты важные договоренности между Азербайджаном и Ираном.
"Этот визит является предпосылкой для укрепления доверия и открытия новых горизонтов всестороннего научного, экономического, культурного и оборонного сотрудничества. Благодарю господина Ильхама Алиева за гостеприимство", - подчеркнул президент ИРИ.
دیروز در باکو با برادر عزیزم الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان تفاهمهایی داشتیم و سندهایی امضا شد. این سفر مقدمهای برای افزایش اعتماد و گشوده شدن افقهای جدید برای همکاریهای همهجانبه علمی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی است. از مهماننوازی جناب الهام علیف تشکر میکنم.@azpresidentpic.twitter.com/0j28hymxnN