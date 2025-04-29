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Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан

Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан
Внешняя политика
29 апреля 2025 г. 11:09
Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за гостеприимство, оказанное в ходе его вчерашнего визита в Азербайджан.

Как сообщает Report, благодарностью Пезешкиан поделился на своей странице в соцсети "Х".

Пезешкиан напомнил, что в ходе визита были достигнуты важные договоренности между Азербайджаном и Ираном.

"Этот визит является предпосылкой для укрепления доверия и открытия новых горизонтов всестороннего научного, экономического, культурного и оборонного сотрудничества. Благодарю господина Ильхама Алиева за гостеприимство", - подчеркнул президент ИРИ.

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Версия на английском языке Iranian president thanks Ilham Aliyev for hospitality during his visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Pezeşkian İlham Əliyevə Azərbaycana səfəri zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edib

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