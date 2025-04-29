Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан

Пезешкиан поблагодарил Ильхама Алиева за гостеприимство в ходе визита в Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за гостеприимство, оказанное в ходе его вчерашнего визита в Азербайджан.

Как сообщает Report, благодарностью Пезешкиан поделился на своей странице в соцсети "Х".

Пезешкиан напомнил, что в ходе визита были достигнуты важные договоренности между Азербайджаном и Ираном.

"Этот визит является предпосылкой для укрепления доверия и открытия новых горизонтов всестороннего научного, экономического, культурного и оборонного сотрудничества. Благодарю господина Ильхама Алиева за гостеприимство", - подчеркнул президент ИРИ.